Treviso, l'amante lo lascia per tornare dal marito: lui perde la testa

Pedinamenti, appostamenti e telefonate a tutte le ore. Finché lunedì mattina la sua follia è sfociata in una vera e propria aggressione. L'uomo, un 38enne di Treviso, è stato arrestato per stalking nei confronti della sua ex amante, una 32enne che aveva deciso di troncare la loro relazione clandestina per tornare dal marito. Lo riferisce Il Corriere del Veneto in edicola oggi.

L'amante tradito, come purtroppo tanti uomini lasciati dalle compagne, non è riuscito a farsene una ragione ed ha iniziato a perseguitare la donna. L'ultimo episodio lunedì mattina all'esterno del posto di lavoro della 32enne: doveva essere, nelle intenzioni del 38enne trevigiano, l'ennesimo tentativo di riallacciare quella relazione ma i militari erano appostati in zona e lo hanno fermato portandolo in caserma.

L'uomo, a sua volta sposato, dopo aver trascorso le ultime due nottate nelle celle di sicurezza della caserma dei carabinieri di Cornuda, comparirà nelle prossime ore di fronte al giudice per la convalida del fermo. Nei confronti del presunto stalker potrebbe essere emesso un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'ex amante.

La notizia su TrevisoToday

