Milano, albero crolla su una "ambulanza" della Croce Verde: tre feriti

Tre volontari della Croce Verde di Trezzano sul Naviglio, piccolo comune alle porte di Milano, sono rimasti coinvolti in uno spaventoso incidente che fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi. E' successo tutto nel pomeriggio di ieri, come racconta MilanoToday.

I tre stavando viaggiando verso l'ospedale san Paolo per il cambio turno, quando la loro corsa è stata interrotta da un grosso albero che è caduto sulla "ambulanza". I volontari, una donna di quarantotto anni e due uomini di quarantasette e cinquantadue, nonostante lo spavento sono riusciti a uscire dal mezzo sulle proprie gambe e sono stati trasportati in ospedale soltanto a scopo precauzionale.

Ben più gravi, invece, i danni al mezzo di soccorso, praticamente distrutto nell'incidente.

A raccontare l'accaduto è stata la stessa associazione di soccorso, che ha scritto: "Vorremmo tanto che quanto accaduto oggi fosse solo un brutto sogno dal quale risvegliarsi, ma purtroppo non è così. Una nostra macchina, con a bordo tre membri dell'associazione, è rimasta coinvolta in un incidente che per un attimo ci ha lasciato tutti senza fiato. Un albero, le cui le radici non hanno retto più il suo peso, - hanno spiegato dalla Croce Verde - ha investito la vettura che stava transitando sotto. L’equipaggio, seppur acciaccato e spaventato, sembra star bene".

"Noi tutti - si conclude la 'nota' - vi abbracciamo e vi facciamo gli auguri di una pronta guarigione. Ringraziamo i colleghi della Croce Viola Rozzano, i vigili del fuoco e la polizia municipale accorsi in aiuto".

