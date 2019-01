"Scusa a nome di Trieste", la risposta della città al vicesindaco che ha gettato le coperte di un clochard

"Caro amico, speriamo che questa notte tu soffra meno il freddo. Ti chiediamo scusa a nome della città di Trieste." Recita così il messaggio di solidarietà scritto su un cartone e rivolto al clochard che ha visto le sue coperte gettate nell'immondizia dal vicesindaco leghista Paolo Polidori.

La foto con la scritta posta al di sopra di plaid e indumenti è diventata virale su Facebook e Twitter, registrando centinaia di condivisioni "in risposta" al gesto di Polidori.

Il vicesindaco aveva difeso il suo gesto in una intervista rilasciata all'agenzia Dire. "Nessuno va oggi a Trieste, se non volontariamente, a dormire sotto le stelle senza un pasto caldo e senza potersi lavare. Quindi ripeto: la possibilità di essere accolto c’è, non si può tollerare che le persone possano dormire così in strada. Questa è una condizione che io combatto, sempre nei limiti della solidarietà, dell’umanità e del soccorso".

Il 'clochard della discordia' è "un romeno piantonato dalla Questura per tre procedimenti penali a carico ed uno di allontanamento da Trieste che potrebbe tra l'altro essere già stato eseguito, dato che il barbone - racconta il vicesindaco - secondo quanto riferitomi dall'assessore ai Servizi sociali, al momento non risulta essere stato preso in carico da nessuna struttura di accoglienza."

A far discutere è stato il gesto del vicesindaco che aveva rivendicato il tutto con un post su Facebook (poi rimosso, dopo le dure critiche ricevute nei commenti). A corredo una postilla: "Ovviamente poi mi sono lavato le mani", scatenando polemiche e reazioni di protesta di uomini della Chiesa e oppositori politici.