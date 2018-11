Tromba d'aria in Calabria: tetti divelti e alberi sradicati

Un sistema temporalesco particolarmente violento sta interessando in queste ore le regioni del Centro Sud Italia: ecco le ultime previsioni disponibili.

Gravi danni si registrano a Crotone dove è stata segnalata una tromba d'aria decisamente violenta. Solo una settimana fa una tromba d'aria aveva investito il treno locale Catanzaro Lido-Crotone all'altezza della stazione di Roccabernarda causando per fortuna solo feriti lievi tra i passeggeri.

Poche ore prima un'altra tromba d'aria aveva colpito la località Difesa, nel comune di Cropani (Catanzaro). A quanto si apprende dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto, la forza del vento ha divelto i tetti di alcuni edifici, sradicato diversi alberi e danneggiato alcune serre.

Alcuni alberi sono caduti sulla SS106 tra i comuni di Botricello e Cropani Marina: fortunatamente non transitavano vetture nella zona.

Al momento i vigili del fuoco non registrano feriti.

Problemi alla viabilità a Botricello (Catanzaro) per il maltempo: un fiume di acqua e fango si è riversato sulla Ss106 in prossimità dell'ingresso al centro abitato. Come fanno sapere i vigili del fuoco ci sono disagi per la circolazione, ma al momento nessun danno a persone o cose. Il transito sulla Ss106, nella zona interessa, è momentaneamente bloccato.

Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina per le verifiche.