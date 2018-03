Tromba d'aria a Lecce: alberi abbattuti e abitazioni danneggiate

Un'improvvisa e violenta tromba d'aria ha colpito Lecce: sono stati abbattuti alberi secolari, giù anche alcune cancellate e danni ad alcune abitazioni.

Succede tutto mercoledì poco prima delle 23: una tromba d'aria si è abbattuta su alcune zone di Lecce sradicando alberi e riversando per le strade plance elettorali, parti di inferriate, carrellati per i rifiuti e alcuni motocicli. La aree colpite, ad una prima ricognizione di LeccePrima sono nel rione Salesiani, nei dintorni del Tribunale penale, tra piazza dei Bastioni e Porta Napoli.

I vigili del fuoco sono intervenuti in via D'Annunzio dove un albero è caduto occupando tutta la carreggiata. Due grandi pini sono caduti in piazzetta della Pace, lungo la stradina che costeggia il tribunale: uno di questi ha squarciato con il suo peso un pezzo della cancellata perimetrale del palazzo di giustizia. Un altro albero è caduto all'inzio di via Costadura.

La polizia locale è intervenuta, tra le altre, in via Stampacchia, in via Fornello Casale e ancora all'altezza dell'Obelisco dove è andata divelta una parte della cancellata dell'Ateneo su viale dell'Università ed è saltata parte della copertura dell'ex stazione di riforimento Agip: la strada è stata delimitata e ripulita dai principali detriti. Molta paura da parte di chi, in quel momento era a piedi o in auto, ma per fortuna al momento non si segnalano conseguenze più serie.

