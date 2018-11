Tromba d'aria sul treno regionale: passeggeri feriti

Una tromba d'aria ha investito martedì mattina il treno locale Catanzaro Lido-Crotone all'altezza della stazione di Roccabernarda. Il vento ha sballottato con forza il convoglio che, fortunatamente. è rimasto sui binari.

Alcuni finestrini delle carrozze sono andati in frantumi: ci sono feriti lievi, due dei quali portati in ospedale, ma nessuno, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, in modo grave.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del comando di Crotone, anche tecnici Trenitalia che stanno lavorando per trasferire il convoglio fino alla stazione di Botricello, liberare la ferrovie e permettere il ripristino regolare del traffico.

Un altro treno partito da Catanzaro porterà a destinazione i passeggeri del treno investito dalla tromba d'aria.