Trova 35mila euro in contanti per strada: restituisce tutto

L'onestà e il senso civico prima di tutto, sempre, senza pensare nemmeno per un attimo ad altre ipotesi.

Una signora perugina trova 35mila euro in contanti per strada e restituisce tutto ai carabinieri.

I soldi erano dentro una busta a terra in via di Ponte Felcino, vicino a una banca. Dopo l'iniziale stupore e sorpresa per quella scoperta tanto inusuale, la pensionata non ci ha pensato due volte ed è entrata nel più vicino Istituto di Credito per restituire tutto.

Il direttore dell'Istituto di Credito ha avvisato i carabinieri della compagnia di Perugia, guidati dal capitano Pierluigi Satriano che hanno posto sotto sequestro i contanti in attesa di accertamenti. Si cercherà di chiarire chi abbia smarrito o lasciato volontariamente per strada l'ingente somma.