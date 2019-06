Trova un pezzo di carta e rimane sorpresa: era un assegno da 50mila euro

Durante una passeggiata per le vie di Bitonto, in provincia di Bari, l'attenzione di una giovane donna è stata attirata da un pezzo di carta. Dopo averlo raccolto da terra, la ragazza ha scoperto con grande sorpresa che non si trattava di una 'cartaccia' qualunque, ma di un assegno dell'importo di ben 50.000 euro. Il ritrovamento è avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 5 giugno.

Quindi, incredula per il ritrovamento, la donna si è recata al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bitonto che ha avviato immediati accertamenti per risalire alla proprietà del titolo. E così, dopo poche ore, il legittimo titolare è stato rintracciato e convocato ne gli Uffici di Polizia dove, tra le lacrime di gioia, è rientrato in possesso di quanto accidentalmente smarrito.