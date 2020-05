Fa giardinaggio davanti a casa e trova una bomba a mano della prima guerra mondiale

Impossibile confonderla con qualcos'altro: quella era una bomba a mano e l'uomo ha preso il telefono e chiamato le forze dell'ordine. Un uomo stava vangando il terreno del suo giardino di casa, normali lavori di giardinaggio all'interno della sua proprietà, quando si è accorto di una bomba a mano inesplosa risalente con tutta probabilità alla prima guerra mondiale. La disavventura è capitata a un uomo che vive in via Mestrino ad Arlesega di Mestrino (Padova).

Subito sul posto sono intervenuti gli artificieri del comando provinciale dei carabinieri di Padova insieme ai militari della locale stazione. La bomba a mano era davvero in cattivo stato di conservazione, era interrata e quindi poco visibile in tutti questi anni. Gli artificieri hanno disarticolato la bomba a mano e l'hanno fatta brillare in tutta sicurezza. Le operazioni si sono concluse dopo circa due ore quando tutto è tornato alla normalità.