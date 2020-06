Trova una busta con duemila euro e la riconsegna, il proprietario si sdebita così

Aveva perso una busta contenente l'incasso della sua ferramenta, pari a 2mila euro in contanti. E quando pensava di non ritrovarli più ha scoperto che qualcuno quella busta l'aveva già riconsegnata dai carabinieri.

La vicenda è avvenuta a Santena, nel Torinese. Alcuni testimoni hanno riferito di avere visto una donna chinarsi sotto un'auto parcheggiata in piazza dei Martiri e prendere la busta che è stata poi consegata ai carabinieri. Lei, però, ha chiesto ai militari dell'Arma di restare anonima e di non comunicare la sua identità al commerciante che aveva presentato denuncia di smarrimento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una storia a lieto fine, che però ha avuto un ulteriore seguito. Il titolare della ferramenta, non potendo individuare la persona che ha riconsegnato il denaro, ha infatti deciso di donare la ricompensa all'associazione Forma che si occupa di assistere bambini ricoverati all'ospedale Regina Margherita di Torino. Un gesto non banale, specie in un periodo non certamente facile per chi ha un'attività. Chapeau ad entrambi.