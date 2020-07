Milano, donna trova un serpente in casa: la sua reazione è sorprendente

Era "solo" un biacco, ma la sua reazione è stata comunque degna di nota. Una donna di Locate Triulzi, nel Milaese dopo essersi trovata un serpente in casa ha avuto il sangue freddo per catturare l’animale e portarlo ai volontari dell’Enpa Milano.

"Questi animali sono spesso visti come ‘pericolosi’ dalla maggior parte delle persone - si legge in un post condiviso su facebook dall’Enpa -, invece la signora lo ha catturato e portato presso la nostra sede perché sospettando che avesse potuto portarlo in casa il proprio gatto, temeva potesse avere qualche ferita".

In effetti i biacchi sono serpenti non velenosi e sostanzialmente innocui per l’uomo. Ciò non toglie che l’esperienza di trovarsi un rettile in casa avrebbe mandato "in tilt" la maggior parte di noi. La signora in questione invece è stata irreprensibile e anziché spaventarsi ha pensato alla salute dell’animale.

"I nostri veterinari - spiegano dall’Enpa - lo hanno invece visitato e una volta verificato che non avesse alcuna lacerazione, è stato affidato ai nostri soccorritori per essere liberato nelle campagne milanesi".