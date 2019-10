L'insolita scoperta fuori dal portone: nel giardino c'era un pitone reale

Un pitone reale della lunghezza di poco più di un metro è stato trovato nel giardino di un'abitazione privata di Albignasego, in provincia di Padova. Il rettile era alla ricerca di un riparo e se non fossero intervenuti i carabinieri forestali sarebbe quasi certamente morto di freddo.

Gli uomini della Forestale sono stati chiamati dalla polizia locale che a sua volta era stata avvisata da una famiglia del posto. I militari quando sono intervenuti hanno potuto constatare che si trattava presumibilmente di un Pitone reale (Python regius), animale non pericoloso ma appartenente ad una specie in via di estinzione.

Il rettile è stato consegnato al nucleo carabinieri Cites di Venezia che, dopo il riconoscimento ufficiale che ne ha confermato la specie, ha provveduto prontamente a trasferire l’animale in una struttura di Jesolo.

Ipotesi di abbandono

La legge italiana prevede sanzioni salate per coloro che commercializzano le specie protette in assenza di regolare autorizzazione. Al vaglio degli inquirenti c'è dunque l’ipotesi che qualcuno, per paura di incappare in una multa, si sia sbarazzato dell’animale. L'intervento dell’arma dei carabinieri ha scongiurato che il rettile andasse incontro a morte certa, viste le temperature rigide in arrivo. Gli accertamenti dei militari proseguono per capire come il serpente sia potuto arrivare fino al giardino della casa di Albignasego e per accertare l’autore dell’eventuale abbandono.