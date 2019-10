Trovano portafoglio con soldi e documenti, lo restituiscono e rifiutano la ricompensa: "Dovere civico"

Non hanno voluto alcuna ricompensa, quello che hanno fatto lo hanno fatto per "semplice" senso civico. Due cittadini stranieri, uno originario della Nigeria e uno della Sierra Leone ma entrambi residenti a Ravenna, hanno trovato un portafoglio smarrito in via Opicina, una traversa di via Trieste, e lo hanno subito consegnato alla polizia locale. Nel portafoglio c'erano tessere varie, documenti e 95 euro.

Il proprietario non si era nemmeno accorto di aver perso il portafoglio e non aveva ancora sporto denuncia. La polizia locale lo ha rintracciato subito e lo ha fatto venire al comando, dove gli è stato restituito quanto aveva perso, confermando che all'interno del portafoglio non mancava nulla. L'uomo ha offerto una ricompensa in denaro alle due persone che lo avevano ritrovato, i quali però hanno rifiutato affermando che il loro gesto era motivato dal senso civico.