Bambino rapito in comunità: ritrovato con la madre

Sono stati ritrovati la giovane donna e il suo bambino ospiti di una casa famiglia a Ballarò "in fuga" da ieri. La donna è stata rintracciata dalla polizia nella zona della stazione centrale di Palermo. Si trovava vicino al terminal dei pullman in partenza.

Tutto è iniziato alle 20 di mercoledì quando due uomini sono entrati in una comunità che si trova nel quartiere del mercato storico palermitano. Hanno minacciato gli operatori, hanno rapito un bambino di quasi tre anni e sono fuggiti. In pochi minuti la zona è stata presidiata dalla polizia.

Palermo, madre e figlio rapito sono stati trovati

Per tutta la giornata le ricerche si sono concentrate proprio nella zona della stazione ferroviaria e in quella dei pullman. Nei pressi di piazzetta Cairoli, gli agenti hanno visto una giovane madre con un bimbo in braccio: erano loro. Fuga finita, sono stati accompagnati negli uffici della Polizia.