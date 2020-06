Trovato morto nella casa piena di sangue: indaga la Polizia

Nella serata di ieri, 13 giugno, il corpo senza vita di un uomo di 55 anni è stato ritrovato all'interno dell'appartamento nel quale viveva da solo, in via Giovanni Verità, nel quartiere di Sant'Ermete, a Pisa. Sul posto è intervenuta la Polizia, che ha trovato sangue ovunque. Sono state così avviate le indagini per accertare la causa del decesso: al momento non è esclusa nessuna ipotesi. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Pisa con il medico che non ha potuto far altro che accertare il decesso.



