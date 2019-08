Tito Gabriele trovato morto sulle sponde del fiume: era scomparso da giorni

Fine delle speranze: è stato trovato morto sulle sponde del Fiume Liri in territorio di Fontana Liri (Frosinone) Tito Gabriele, l'anziano di 85 anni residente ad Arce scomparso sei giorni fa. L'uomo era uscito di casa per l'abituale passeggiata, per poi non fare ritorno.

A lungo i carabinieri della compagnia di Pontecorvo, che si sono occupati delle ricerche, hanno battuto palmo a palmo tutte le zone che avrebbe potuto percorrere l'anziano. Domenica mattina il drammatico ritrovamento.

A quel che si apprende, tutto fa pensare che l'anziano sia stato ucciso da un malore improvviso. Adesso il corpo di Gabriele Tito si trova nella camera mortuaria dell'ospedale Santissima Trinità di Sora dove il medico legale effettuerà nelle prossime ore l'autopsia.