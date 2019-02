Trovato scheletro su un traliccio: è Gianluca Congera, scomparso nel nulla un anno fa

Lunedì lo scheletro di un uomo è stato trovato su un traliccio nella periferia di Quartu Sant'Elena, grosso comune alle porte di Cagliari. La macabra scoperta è stata fatta ieri da parte di alcuni operai che dovevano smontare il traliccio: hanno subito chiamato il 113.

Scheletro su un traliccio a Quartu (Cagliari), è Gianluca Congera

I resti sono di Gianluca Congera, pescatore cinquantenne scomparso l’anno scorso. I parenti hanno riconosciuto le chiavi di casa e gli indumenti che il loro congiunto indossava quando è scomparso, scrive l'Unione Sarda, quotidiano di riferimento della città di Cagliari.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato col dirigente e il sostituto Commissario Gianni Noto, gli uomini della Scientifica e il Sostituto procuratore della Repubblica che ha disposto la perizia necroscopica che farà luce sulle cause della morte: sarà eseguita dopodomani.

Gianluca Congera, scomparso nel nulla un anno fa

Gianluca Congera era svanito nel nulla il 16 marzo 2018. Nei giorni successivi alla scomparsa di Congera, erano stati fatti vari appelli ed erano state portate avanti ricerche approfondite in particolare nell'area adiacente alle vie Siena e sul Simbiritzi. Il ritrovamento è invece stato fatto a pochissime decine di metri dalla trafficata via Fiume: lo scheletro non è caduto del tutto sul terreno sottostante perché "trattenuto" dal giubbotto.

Al momento della scomparsa Congera stava attraverso un momento di difficoltà personale. L'indagine aperta dalla Procura dopo l'improvvisa sparizione del 50enne aveva preso due strade: suicidio o omicidio, ipotesi vagliata a seguito di un esposto dei familiari di Congera, ma scartata dal pm nonostante non fosse mai stato trovato il corpo, fino a ieri.

Un primo esame, scrive l'Ansa, fa pensare che i resti possano essere rimasti nei pressi del traliccio per mesi.