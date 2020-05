Torna la truffa del cellulare a due euro: ecco come funziona

Un cellulare nuovo di zecca a soli due euro. Possibile? Ovviamente no. A cadere nel tranello è stato un 54enne di Agrigento che dopo il tentato acquisto si è visto sfilare duecento euro dalla sua PostePay. Sì perché il telefonino, comprato su internet, non è mai arrivato a destinazione; "in compenso", dal 2 al 7 maggio sulla carta prepagata della vittima sono stati effettuati ben 5 prelievi, il più alto dei quali da 72 euro.

Cinque pagamenti, non autorizzati, su siti web esteri. Una volta fatta la scoperta - grazie all’estratto conto – l'uomo è corso all’ufficio Denunce della Questura ed ha raccontato con dovizia di particolari quanto gli era accaduto.

I poliziotti hanno raccolto la denuncia - a carico di ignoti - e trasmesso l’incartamento ai colleghi della Postale di Palermo. Verranno, naturalmente, avviate le indagini per provare a dare un nome e cognome a chi ha realizzato il "phishing" che è, appunto, un tipo di truffa effettuata su internet da qualcuno che - fingendosi quale ente affidabile - riesce ad ingannare la vittima convincendola a fornire dati personali, finanziari e codici di accesso alle carte utilizzate per i pagamenti.

La truffa dei cellulari a prezzi stracciati

Quella dei cellulari offerti a prezzi stracciati del resto è una truffa che ha fatto già molte vittime. L’obiezione è nota: com’è possibile che qualcuno ci caschi? In realtà, in molti casi, per pubblicizzare queste fantomatiche offerte i truffatori sfruttano la reputazione di noti quotidiani e siti di informazione (ovviamente del tutto estranei alla vicenda) copiandone la grafica ed il layout. Un esempio? "Ecco come gli italiani avranno il cellulare X ad 1 euro". Si tratta ovviamente di false notizie: lo scopo è solo quello di raggirare gli utenti che, rassicurati dall’affidabilità della fonte, oppurtunamente falsificata, si lasciano tentare e finiscono per inserire i propri dati.