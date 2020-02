La truffa delle finte multe segnalata dalla Polizia Locale

Ben 175 euro di multa per "sosta pericolosa", ma in realtà la sanzione è una truffa. Ad avvisare i cittadini con un post su Facebook la polizia locale di Segrate (Milano).

"Sono state trovate, su alcuni veicoli, delle multe come nella foto allegata - si legge -. Non si tratta di multe elevate da nostro personale ma sono delle multe false". Insomma, un inganno orchestrato per spillare denaro a qualche ignaro cittadino.

Nell'immagine si vede una sanzione simile in tutto e per tutto a quelle autentiche, con la scritta "multa sosta pericolosa" nella causale e la cifra "175 euro" nella sezione dell'importo. Il tutto su un bollettino da versare sul conto corrente dei truffatori.

"Vi preghiamo di segnalare o riconsegnare al nostro Comando eventuali multe uguali a quella della foto", spiegano i vigili urbani sul loro profilo social.