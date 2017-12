Truffa da 400mila euro all'Inps: denunciati 113 braccianti agricoli

Le Fiamme Gialle del Nucleo di polizia tributaria Guardia di Finanza di Matera hanno scoperto una maxi truffa ai danni dell'Inps, per oltre 400.000 euro, perpetrata dal titolare di un'azienda agricola con sede nella provincia di Matera e da una sua collaboratrice, entrambi denunciati alla Procura della Repubblica di Matera, unitamente a 113 falsi braccianti agricoli.

L'articolata attività investigativa posta in essere dai militari della Guardia di Finanza, ha fatto emergere che l'azienda agricola, con artifici e raggiri consistiti nell'omettere di comunicare la cessata disponibilità di terreni agricoli e nel segnalare, nelle previste denunce trimestrali, fittizie assunzioni e giornate lavorative, ha indotto in errore l'Inps facendo conseguire ai falsi braccianti indennità di disoccupazione non dovute, erogate a seguito della fraudolenta presentanzione di domande presso le varie sedi dell'ente previdenziale.

I finanzieri hanno individuato oltre diciannovemila giornate lavorative fittizie e indebite erogazioni di prestazioni assistenziali per oltre quattrocentomila euro.

Senza rispettare alcuna normativa lavoristica, l'azienda agricola si è anche avvalsa di 11 lavoratori irregolari e in nero, per i quali ha dolosamente omesso di indicare giornate lavorative, consentendo loro, in tal modo, di beneficiare di prestazioni assistenziali altrimenti non dovute per superamento del numero di giornate.