La polizia di Chieri, nel torinese, ha sventato un tentativo di truffa al mercato locale, fermando una 'incantatrice seriale'.

Una donna, poi risultata una rom romena di 37 anni residente a Torino, ha avvicinato un italiano di 86 e ha iniziato a toccargli insistentemente le braccia, cercando di abbracciarlo e chiedendogli di accompagnarla in auto a Riva presso Chieri.

L'anziano, come ipnotizzato, ha accettato quando sono intervenuti gli agenti che sono riusciti a farlo tornare in sé. "Non la conosco", ha così ammesso.

Accompagnata al comando cittadino, la donna, che è risultata avere precedenti specifici, è stata denunciata per tentata truffa.

