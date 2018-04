Va dal parrucchiere ed esce senza pagare: il conto era di 600 euro

Look rifatto senza spendere un centesimo. A Rezzato, in provincia di Brescia, una cliente si è prima fatta applicare parecchie ciocche di extension in un salone da parrucchieri del centro e poi ha fatto perdere le sue tracce senza pagare il conto. Un conto di 600 euro. Una truffa ben orchestrata e ben riuscita, scrive BresciaToday. E' successo venerdì pomeriggio all'interno del negozio 'Team Giancarlo' di Rezzato: una donna dall'aspetto curato e dai modi garbati si è presentata per farsi allungare e infoltire la chioma, uno dei servizi più lunghi e costosi che si effettuato dai parrucchieri. Al momento di saldare il conto, dopo lunghe ore di lavoro del personale, ha però lasciato il negozio con una scusa.

Prima di uscire dal salone, la donna avrebbe detto: "Vado a sbrigare una commissione, tra poco arriva mio marito a tagliarsi i capelli e paga tutto lui". Per non destare sospetti tra il personale avrebbe pure lasciato una borsa, contenente un giaccone di marca, all'interno del negozio. Una volta fuori si sarebbe pure avvicinata a un'auto che stava parcheggiando, parlando con l'uomo al volante. Poi si è dileguata a piedi per le vie del paese. I dipendenti hanno assistito alla scena da dietro alle vetrine del negozio, pensando che la cliente stese dando indicazioni al marito, che di lì a poco sarebbe entrato nel salone. Quando hanno visto che l'automobilista, una volta sceso dall'auto, prendeva tutt'altra direzione, sono usciti per chiedere spiegazioni. In quel momento hanno capito di essere stati truffati: l'uomo non era il marito della cliente, la donna si era avvicinata alla sua auto solo per chiedergli un passaggio.

Una bruttissima disavventura che il salone ha condiviso su Facebook, insieme all'identikit della truffatrice per evitare che altri commercianti del paese venissero raggirati.