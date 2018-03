Domestica infedele preleva quasi 5mila euro col postamat di una pensionata

Una domestica infedele è stata incastrata dalle indagini dei carabinieri della stazione di Lecce: B.N.C.,queste le iniziali di una 49enne di Cavallino, è stata iscritta nel registro degli indagati dopo la denuncia di una pensionata salentina.

Come ricostruito dai Carabinieri di Lecce in poco più di un anno, per la precisione dal 12 dicembre del 2016 fino al 16 gennaio scorso, la collaboratrice domestica ha effettuato prelievi in modo fraudolento usando la carta postamat della padrona di casa.

Come riferisce Lecce Prima un piccolo prelievo alla volta all'insaputa della pensionata per evitare di farsi scoprire, la donna era riuscita a raggranellare la somma non indifferente di 4mila e 900 euro. Insomma, se non le ha svuotato il conto, poco ci manca.