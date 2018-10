Tubercolosi, muore dottoressa a Napoli: nessuna emergenza

Il caso di tubercolosi che ha portato al decesso di una dottoressa dell'Ospedale San Paolo di Napoli "dimostra il fatto che la Tubercolosi sia ancora presente nel nostro Paese - e che richieda una diagnosi precoce e un'appropriata terapia". Lo afferma Susanna Esposito, Presidente dell'Associazione mondiale per le malattie infettive e i disordini immunologici (WAidid) e ordinario di Pediatria all'Università degli Studi di Perugia.

"È importante - aggiunge - che tutti i medici siano informati su quelli che sono i sintomi della Tbc, indipendentemente da quelle che siano le loro specialità, che identifichino precocemente i pazienti con i sintomi della malattia e li sottopongano ad adeguate misure di isolamento e di terapia, oltre ad effettuare su se stessi e sui propri contatti le adeguate misure di screening per identificare l'infezione tubercolare latente".

Tubercolosi, muore dottoressa a Napoli

Una dottoressa dell'ospedale San Paolo è morta ieri dopo un anno di lotta con la tubercolosi. Il consigliere regionale campano dei Verdi e componente della Commissione Sanità del Consiglio regionale della Campania, Francesco Emilio Borrelli, assicura però che "non c'è alcuna emergenza e nessun rischio di contagio di tubercolosi all'ospedale San Paolo, anche perché la dottoressa morta era stata colpita da una forma che non dà luogo a contagio, anche se molto più grave e mortale".

Borrelli ha parlato con il direttore sanitario dell'ospedale San Paolo, Vito Rago, e riferisce che "la positività dell'altro medico non preoccupa perché essere positivi non significa aver sviluppato la malattia, ma solo che si sono formati gli anticorpi per combatterla, una condizione comune a diverse persone". Borrelli sottolinea che "sono state comunque avviate tutte le procedure per garantire che non ci sia alcun rischio per chi ha avuto a che fare con le persone coinvolte. Quel che è certo è che il San Paolo perde un medico di indubbio valore, visti i tanti attestati di stima che sta ricevendo la dottoressa deceduta", conclude Borrelli esprimendo "le più sentite condoglianze ai suoi familiari".

L'Asl Napoli 1 Centro ha aperto un'indagine per la verifica del caso, chiedendo al nosocomio una relazione dettagliata, anche riguardo il presunto secondo caso, non ancora confermato, di tubercolosi, che avrebbe colpito un altro medico che lavora nell'ospedale.