Entra in auto nella Reggia di Caserta e si tuffa in una delle vasche: denunciato, ci sarà un'indagine interna

Non si sa come è riuscito ad entrare in auto all'interno del parco della Reggia di Caserta e poi si è concesso anche un tuffo in una delle vasche presenti all'interno del complesso vanvitelliano, documentando tutto con un video poi postato in diretta su Instagram. Autore della bravata è un noto casertano, P.S., già conosciuto per le sue intemperanze nella Capitale, dove in diverse occasioni si è tuffato nella fontana di Trevi.

P.S. è entrato nella Reggia direttamente in auto sfuggendo al controllo dei dipendenti del complesso e, dopo averla parcheggiata, si è tuffato nella vasca di Venere e Adone, poco prima della fontana di Diana e Atteone.

La direttrice della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei, sporgerà denuncia contro di lui. Il video è già stato acquisito dalla direzione della Reggia, che ha avviato un'indagine interna per capire come sia stato possibile per l'uomo entrare con l'auto nel parco e muoversi indisturbato. Saranno acquisite anche le immagini delle telecamere interne per ricostruire il tutto. L’ipotesi è che sia entrato dal varco di via Gasparri proprio nel momento del cambio di turno, sfruttando quindi quei pochi minuti di mancato controllo nel “passaggio di testimone” tra i dipendenti.