Travolta da un camioncino mentre prende il sole in spiaggia: turista gravissima

E' molto grave in ospedale la turista di Ivrea (Torino) rimasta schiacciata da un camion in spiaggia a Varazze, nota località balneare in Liguria. L'incidente risale a venerdì 5 giugno 2020 ma solo oggi ne danno notizia i media locali. E' successo su una spiaggia libera di Varazze, dove la donna di 59 anni si era recata a passare qualche giorno di vacanza. È stata schiacciata dalle ruote di un camioncino guidato dal titolare di uno stabilimento balneare adiacente che era stata parcheggiato dopo una manovra per scaricare alcuni oggetti su uno scivolo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Era stesa su un asciugamano, una tranquilla giornata di mare con nipotini: il mezzo senza guidatore le è passato sopra. I suoi nipotini, che erano con lei in spiaggia, erano sul bagnasciuga e quindi non si sono accorti di niente. In un primissimo momento le condizioni della ferita non sembravano così gravi, ma sono precipitate col passare dei giorni. È già stata sottoposta a due interventi chirurgici ma le lesioni interne sono lontane dall'essere superate. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta della procura di Savona. L'ipotesi più probabile è che il freno a mano del mezzo abbia ceduto o non fosse stato inserito. La patente al titolare dello stabilimento balneare intanto è stata sospesa.