Dramma in vacanza: turista muore annegata mentre fa il bagno in mare

Una donna di 80 anni è morta annegata mentre si trovava in vacanza in Liguria. Secondo quanto si è appreso, la donna avrebbe accusato un malore mentre stava facendo il bagno, a poca distanza dalla riva, e purtroppo per lei non c’è stato niente da fare.

Il dramma intorno alle 13 di ieri, in località la Brezza, a Sanremo.

Sanremo, turista in vacanza muore mentre fa il bagno

La donna, una turista milanese, è stata immediatamente soccorsa e si è cercato a lungo di rianimarla, finché non ne è stato constatato il decesso. In spiaggia, oltre al personale sanitario del 118, sono intervenuti anche gli uomini della Guardia Costiera, che hanno effettuato tutti gli accertamenti per ricostruire le cause dell’accaduto.