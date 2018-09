Venezia, turista senza biglietto si tuffa dal vaporetto: multa di oltre 500 euro

Non aveva il biglietto e così per sfuggire ai controlli si è gettata dal vaporetto, finendo nel Canal Grande a Venezia. Ma per questa turista americana di 18 anni è scattata comunque una multa da oltre 500 euro, mentre il sindaco della città lagunare commenta: "Le multe non bastano, servono più poteri".

Agli agenti della polizia locale che erano intervenuti, all'altezza dell'imbarcadero Sant'Angelo, la turista ha detto di non essere a conoscenza del divieto di tuffarsi in acqua. Ha dovuto pagare 450 euro per il tuffo e 77,5 euro per il mancato possesso del biglietto.

"Manteniamo alta l'attenzione, per garantire la sicurezza di tutti, per questo motivo abbiamo predisposto una presenza costante delle imbarcazioni della polizia locale lungo il Canal Grande e nei principali canali interni - ha commentato il sindaco Brugnaro - Abbiamo chiesto più poteri per gestire una città come Venezia: quella turista non andava solo multata, ma dovremmo avere la possibilità di metterla in cella di sicurezza e allontanarla dalla città".

