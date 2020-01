Tragedia in vacanza: due turisti italiani morti in un incidente stradale in taxi

Due turisti toscani sono morti mentre si trovavano in vacanza a Cuba qualche giorno fa in un'incidente stradale. Le vittime sono Greta Calabrese, 52enne di Pistoia, e Antonio Tiseo, 66enne residente a Firenze.

Secondo quanto ricostruito dal quotidiano La Nazione, i due si trovavano a bordo di un taxi diretto alla spiaggia di Varadero quando, per cause ancora in corso di accertamento, l'autista del veicolo ha perso il controllo del mezzo schiantandosi frontalmente contro un'altra auto. Nell'impatto sono morti anche altri due turisti russi che erano nel taxi insieme ai due italiani ed entrambi i conducenti dei veicoli.

Turisti italiani morti in un incidente a Cuba: il messaggio della figlia di una delle vittime

La notizia della morte dei due turisti italiani è stata confermata anche dalla figlia di Tiseo, Giulia, con un post su Facebook. "Volevo informare tutte le persone vicine a me e alla mia famiglia che purtroppo Antonio è venuto a mancare la mattina del 4 Gennaio in un gravissimo incidente d’auto durante la sua vacanza a Cuba", scrive la ragazza. "Stiamo aspettando di compiere tutto l’iter burocratico per far arrivare la salma in Italia, vi prego di avere un po’ di rispetto per me e per i miei cari. Comunicherò il giorno del funerale quando saremo riusciti ad organizzare tutto dopo questa morte così improvvisa. Se mi chiamate e non rispondo è perché giuro che non ho la forza di parlare e non ho più lacrime".

Calabrese e Tiseo si trovavano sull'isola per una vacanza insieme ad alcuni amici. Lei lavorava come agente immobiliare, lui, nato in Germania ma da sempre residente a Firenze, era parrucchiere.