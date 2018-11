"Mio padre è scomparso, aiutatemi": l'appello della figlia su Facebook

E' uscito di casa ieri, giovedì 1 novembre, intorno alle ore 14. E non è più tornato. Sono ore di apprensione per i familiari di Ubaldo Paioli, 70enne scomparso da Lama di Reno, nel territorio di Marzabotto in provincia di Bologna. La figlia Lisa ha lanciato un appello su Facebook: "Mio padre Paioli Ubaldo è sparito da oggi alle 14.00 (ieri, ndr) da casa a Marzabotto. Tutte le autorità sono state allertate ma chiunque lo avesse visto può avvisare me o i carabinieri. Grazie mille".

Ubaldo Paioli scomparso da Marzabotto

E' stata presentata una denuncia di scomparsa ai carabinieri. Nei boschi della zona, sull'Appennino bolognese, sono impegnati nelle ricerche le squadre del Corpo Nazione del Soccorso Alpino e Speleologico, insieme a carabinieri, vigili del fuoco e volontari della pubblica assistenza. Le ricerche, proseguite tutta la notte, vanno avanti anche oggi.