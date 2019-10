Al volante ubriaca fradicia e senza aver mai preso la patente

Controlli a tappeto nel fine settimana da parte dei carabinieri. Una 19enne di Podenzano (Piacenza) era alla guida di una utilitaria non di proprietà ubriaca e addirittura senza aver mai conseguito la patente di guida; è stata sottoposta ad alcoltest e aveva un tasso alcolico pari a 1,85 grammi per litro: è stata denunciata.

Simile anche il tasso alcolemico di un giovane 25enne di San Giorgio Piacentino, fermato e sottoposto all’etilometro a cui è stata immediatamente ritirata la patente di guida.

Tasso alcolemico superiore a 1,5: cosa si rischia

Sono previste le sanzioni massime per chi si mette alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: in alcuni casi è previsto anche l'arresto, oltre che la multa che va da 1.500 a 6.000 euro e sanzione accessoria della sospensione della patente per un periodo che va da uno a due anni. Prevista anche la confisca del veicolo, se non intestato a persona diversa da quella che ha commesso il reato. In tal caso il veicolo non viene confiscato, ma viene raddoppiata la durata della sospensione della patente, che quindi passa da un minimo di due a un massimo di quattro anni.