Ubriaco fuori dall'asilo, si toglie i pantaloni davanti a mamme e bambini

La chiamata al 112 è arrivata nel primo pomeriggio di ieri. La segnalazione parlava di un uomo che avrebbe infastidito a lungo le mamme e i bambini che in quel momento entravano e uscivano dalla scuola materna nella zona di Via XX Settembre a Brescia. Gli agenti della Polizia Locale cittadina lo hanno trovato ubriaco fradicio, e parecchio molesto: talmente molesto che alla vista dei poliziotti, per farsi beffe di loro, si è tolto i pantaloni per poi proseguire con qualche gesto osceno.

Una provocazione che non poteva rimanere impunita, scrive BresciaToday, e un reato ancora peggiorato dalle circostanze: quando gli agenti si sono avvicinati l'uomo ha cercato pure di liberarsi colpendoli con calci e pugni. Immobilizzato, è stato arrestato e accompagnato al comando.

Per lui le accuse di ubriachezza molesta e atti osceni in luogo pubblico: già noto alle forze dell'ordine, ha circa 50 anni ed è originario della provincia di Taranto.