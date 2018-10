Ubriaco e armato di coltello entra a scuola, bimbi chiusi in classe dalle maestre

Momenti di panico in una scuola elementare di Roncadelle, nel bresciano: un uomo, ubriaco e armato di coltello, è entrato nell'istituto Gianni Rodari di via Palmiro Togliatti ma fortunatamente è stato bloccato da un bidello, che ha impedito che la situzione degenerasse.

Ubriaco e armato di coltello entra a scuola

Tutto è successo nel primo pomeriggio di ieri, quando mancava poco al suono dell'ultima campanella. Qualche mamma era già arrivata per prendere i figli quando si è presentato anche l'uomo, sulla quarantina. Visibilmente alterato, è entrato a scuola e ha iniziato a sbraitare prima contro gli insegnanti poi contro i dirigenti scolastici perché voleva a tutti i costi portare a casa il proprio figlio in anticipo. I bidelli hanno cercato di trattenere l'uomo mentre vagava per i corridoi con un coltello in mano, in attesa dell'arrivo dei carabinieri. In particolare uno di loro è riuscito a disarmare e immobilizzare l'uomo. All'arrivo dei militari, il 40enne non ha opposto resistenza, è stato accompagnato fuori e caricato in macchina, sotto gli occhi spaventati dei genitori.

Fortunamente la maggior parte dei bambini non si è accorta di nulla, grazie al sangue freddo delle insegnanti che li hanno chiusi in classe in attesa che la situazione si risolvesse. L'uomo intanto è stato denunciato: dovrà rispondere di minacce e porto ingiustificato di arma da taglio.

