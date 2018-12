Ubriaco in Panda si fa 70 km contromano nella nebbia in autostrada

È un mezzo miracolo che non sia successo qualcosa di grave. Un uomo di un piccolo comune in provincia di Padova di 61 anni ha guidato in autostrada, ubriaco e contromano, nella nebbia, per 70 chilometri, tra Vicenza da Rovigo.

Quando è stato fermato dalla polizia stradale a bordo della sua Panda lungo la A31 si è proceduto con l'alcoltest: il tasso alcolemico è risultato tre volte superiore al massimo consentito. Inevitabili la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente

Il fatto risale alla notte di Natale ma è stato reso noto solo poco fa. L'uomo avrebbe imboccato l'autostrada contromano al casello di Montegaldella: dopo la segnalazione di alcuni automobilisti alla polizia stradale, gli agenti hanno dovuto inseguire l'auto per alcuni chilometri. Tra i caselli di Albettone e Montegaldella, la Stradale ha incrociato il 61enne sfiorando l’incidente, e riuscendo poi a fare accostare la Panda sulla corsia di emergenza.