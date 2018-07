Torna a casa ubriaco, ma sbaglia abitazione e danneggia anche un'auto: denunciato 45enne

Ubriaco, è entrato in un'abitazione, convinto fosse la sua e poi ha danneggiato l'auto dei proprietari parcheggiata sotto casa. E' successo a Perugia, in zona San Marco, nella notte di domenica 8 luglio.

In seguito a una segnalazione giunta in Questura per violazione di domicilio, gli agenti della volante si sono recati sul posto e hanno trovato l'uomo, un sudamericano di 45 anni, che asseriva di essere entrato in quella che credeva fosse casa sua, danneggiando poi il veicolo.

Per lui è scattata una denuncia per violazione di domicilio e danneggiamento.

