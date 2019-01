Guida ubriaco e finisce dritto contro l'auto dei carabinieri: lo schianto gli costa la patente

Guida in stato di ebbrezza e si schianta. Fin qui nulla di eccezionale (purtroppo), non fosse altro che il protagonista della vicenda non è andato a sbattere contro un veicolo qualunque, bensì contro un’auto dei carabinieri. E’ successo la scorsa notte in viale Miramare, nei pressi della stazione ferroviaria di Trieste.

L’uomo, dopo essere risultato positivo all’alcoltest, è stato denunciato a piede libero dalla Polizia di Stato. Si tratta di un 36enne residente a Trieste: per lui è scattato anche il ritiro della patente di guida. Feriti i due militari a bordo dell’auto. Entrambi i mezzi sono stati gravemente danneggiati dall’impatto.