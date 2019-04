Dà appuntamento all'ex moglie a casa della suocera e la uccide

Femminicidio a Catenanuova, in provincia di Enna. Filippo Marraro, titolare di un autolavaggio, ha ucciso l'ex moglie Loredana Calì, 40enne da cui si era separato, sparandole due colpi di pistola. Poi è andato in caserma a costituirsi.

Omicidio a Catenanuova (Enna): Filippo Marraro uccide l'ex moglie Loredana Calì

E' stato il 51enne a chiamare i carabinieri, raccontando di aver ucciso l'ex moglie e indicando il luogo in cui si trovava il corpo. Sembra che stamattina la coppia, che ha due figli, si dovesse incontrare proprio per discutere della separazione. Marraro aveva dato appuntamento all'ex moglie, 40 anni fra tre giorni, nei pressi della casa di campagna della suocera, ma si è presentato armato e le ha sparato due colpi di pistola al petto. E' questa la prima ricostruzione del delitto avvenuto stamattina.

Dopo l'omicidio Marraro è tornato a casa e ha chiamato il 112. L'uomo è quindi tornato con i carabinieri sul luogo del delitto. Sul corpo della donna è stata disposta l'autopsia. L'uomo si trova ancora in caserma per essere ascoltato dal magistrato.

E' il secondo femminicidio in poche ore. Ieri, un uomo ha ucciso l'ex compagna e ha ferito il compagno di lei, poi si è dato alla fuga. I carabinieri e la polizia per ore hanno dato la caccia a Ettore Sini, 49 anni, un agente di Polizia Penitenziaria di Bono, nel sassarese, in servizio al carcere di Badu e Carros, ritenuto l'autore dell'omicidio di Romina Meloni, 49enne di Ozieri, comune in provincia di Sassari, e del ferimento di Gabriele Fois, nuovo compagno della donna, avvenuto domenica pomeriggio intorno alle 16,45 in via Napoli a Nuoro. L'uomo si è costituito poi in serata ai carabinieri a Sassari.