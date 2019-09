Uccisa in strada dopo una serata in discoteca: fidanzato condannato a 30 anni

E' stato condannato a 30 anni di reclusione Antonio Nunez Martinez, dominicano di 42 anni imputato per omicidio volontario aggravato dai futili motivi per avere accoltellato a morte la sua fidanzata Mora Alvarez Alexandra del Rocio, il 10 giugno 2018 in zona Morivione a Milano. La sentenza è stata emessa con rito abbreviato - che prevede lo sconto di un terzo della pena - dal giudice dell'udienza preliminare, Giulio Fanales, il quale ha accolto la richiesta del pm Gianluca Prisco, titolare dell’inchiesta condotta dai carabinieri.

Nunez Martinez aveva confessato il delitto, ammettendo dopo l'interrogatorio in caserma di aver colpito la compagna al petto con un coltello da cucina. Mora Alvarez Alexandra del Rocio era stata uccisa in strada, in via Giovanni Pezzotti, davanti ad un disco pub. Alle 5:30 del mattino Antonio Nunez Martinez, con cui la donna stava solo da alcuni mesi, aveva afferrato un coltello per colpirla con un fendente. La donna era subito crollata a terra perdendo molto sangue. Una volta arrivata in ospedale, poi, era stata dichiarata morta. La donna, ecuadoriana di 49 anni, lavorava in Italia con un regolare lavoro come custode di un condominio.

Dopo la sua morte i carabinieri del nucleo Radiomobile avevano subito fermato il fidanzato Nunez Martinez, anche lui regolare e impiegato come magazziniere in una ditta di spedizioni. Inizialmente l'uomo aveva negato tutto, accusando una fantomatica signora. Poi però aveva finito per confessare l'omicidio, avvenuto al culmine di una lite. Il coltello usato dal dominicano aveva penetrato l'emitorace destro della vittima colpendo alcuni organi vitali: per questo la corsa in ospedale, purtroppo, si era rivelata vana.