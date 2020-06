Uccide un gatto e lo cucina sul marciapiede: cittadini indignati. E lui: "Ho fame"

Immagini sconcertanti, un video che indigna i cittadini. Siamo a Campiglia Marittima, cittadina in provincia di Livorno: qui un ragazzo, nei pressi della stazione, dopo aver acceso un fuoco sul marciapiede sta cucinando un gatto, presumibilmente ucciso poco prima. Nelle immagini registrate dai passanti (attenzione: immagini forti, non adatte ad un pubblico sensibile), si vede una donna che si avvicina all'autore del gesto inveendo contro di lui: "I gatti qui non si mangiano, ti mando in galera". Immediata la risposta del ragazzo: "Ho fame".

Il video, pubblicato da un utente su Facebook, è diventato virale in pochissimo tempo e ha già suscitato moltissime polemiche da parte di associazioni animaliste e forze politiche. Sulla questione è intervenuto anche il sindaco del comune livornese, Alberta Ticciati, che ha definito l'episodio "grave e da condannare". Secondo quanto riportato dall'agenzia Ansa, l'autore di quanto accaduto, un 21enne della Costa d'Avorio, sarà denunciato dai carabinieri di Piombino per l'uccisione dell'animale. Al momento sono in corso le indagini anche per chiarire la sua posizione sul territorio nazionale visto che non risulterebbe regolare.

Il sindaco di Campiglia Marittima Alberta Ticciati affida al proprio profilo Facebook l'indignazione per quanto successo: "Il fatto accaduto alla stazione di Campiglia è molto grave e da condannare. Dopo la segnalazione della polizia municipale mi sono subito attivata, ho contattato i carabinieri del turno di notte, intervenuti sul fatto, per assicurarmi che il responsabile di questo reato fosse stato identificato. E' mia intenzione andare sino in fondo, affinché fatti come questo non restino impuniti e non si verifichino mai più".

