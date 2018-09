Uccide la moglie a colpi di pistola, killer in fuga

Tragedia questa mattina in via Campistorti, nella zona industriale di Lonigo, nel vicentino.

Secondo le prime testimonianze, riportate da VicenzaToday, un uomo ha sparato alla moglie e poi si è dato alla fuga. Dalle prime informazioni, la donna sarebbe stata uccisa vicino alla sua auto, nella quale pare stesse cercando di entrare per mettersi in salvo. Soccorsa e portata in ospedale, per lei non c'è stato niente da fare.

Lonigo, killer in fuga: istituiti posti di blocco

Il marito è ricercato dalle forze dell'ordine, che ritengono possa essere ancora in zona, dove sono arrivate diverse pattuglie per istituire posti di blocco, anche nei comuni circostanti.

Diversi residenti che abitano nelle vicinanze hanno raccontato di aver udito i colpi d'arma da fuoco dando poi subito l'allarme.

