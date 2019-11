Uccide la moglie a colpi di pietra

Ha ucciso la moglie al culmine di una lite a Torino di Sangro, in provincia di Chieti. L'uomo, un pensionato di 68 anni, è stato poi fermato dai carabinieri di Ortona che sono intervenuti sul posto. E' successo intorno alle 11 di venerdì mattina. Dalle primissime informazioni, scoppiata la discussione, l'uomo avrebbe colpito la donna con un corpo contundente, una pietra o forse un bastone.

Uccide la moglie a Torino di Sangro, Chieti: la vittima ha 65 anni

La vittima ha 65 anni. La donna sarebbe stata uccisa a qualche centinaio di metri dall'abitazione: il corpo è stato ritrovato tra i campi. L'uomo avrebbe poi chiamato un parente, non i figli che non vivono più con i genitori da anni, e avrebbe raccontato quanto appena fatto. All'arrivo dei sanitari dell'ambulanza sul posto, però, per la donna non c'era ormai più nulla da fare.

Il marito, rimasto ad aspettarli fino all'arrivo dei carabinieri agli ordini del maggiore Roberto Ragucci, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario mentre il corpo della donna è a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia. L'indagine è coordinata dalla Procura di Vasto.