Anziano in carrozzina uccide la moglie con il poggiapiedi della sedia a rotelle

A trovarli è stato il figlio, che si era recato a casa loro come ogni sera per rassicurarsi delle loro condizioni e stare un po’ con loro. Quando è entrato, ha trovato prima il cadavere della madre in soggiorno e poi il padre, seduto sulla sedia a rotelle e con ancora in mano il poggiapiedi della sua carrozzina, insanguinato.

La tragedia in via Fratelli di Dio a Sesto San Giovanni, a pochi isolati dal Quartiere Adriano di Milano. Vittima una donna di quasi 90 anni, uccisa dal marito 93enne affetto da demenza senile. Sulla dinamica dell’omicidio gli investigatori hanno pochi dubbi.

Il figlio ha chiamato subito i soccorritori del 118, la telefonata alla centrale operativa dell’Azienda regionale emergenza urgenza è arrivata alle 18.21 di domenica pomeriggio. Con il personale medico sono arrivati anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni.

La donna, secondo le prime ricostruzioni, presentava varie ferite al capo e al volto. Il marito - contro il quale il pm di Monza non ha preso ancora alcun provvedimento considerato il suo stato di salute - era ancora seduto sulla sedia a rotelle quando sono i militari e i soccorsi son arrivati.