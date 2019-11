Nipote uccide la nonna a pugni: l'anziana massacrata mentre si trovava in auto

Un giovane di 22 anni ha ucciso la nonna, massacrandola a pugni mentre si trovavano in macchina. È successo ieri sera a Ferrara. La vittima è la 71enne Maria Luisa Silvestri. Il 22enne, Pierpaolo Alessio, è stato arrestato per omicidio aggravato. In forte stato di agitazione, è stato portato in caserma dai carabinieri e poi trasferito nel carcere di Ferrara, al termine degli accertamenti di rito. Il giovane, come ricostruito dai carabinieri, in passato era stato affidato ai nonni. Secondo i primi accertamenti, l'abuso di droga e alcol lo aveva portato a chiedere spesso i soldi ai nonni che, esasperati, lo avevano addirittura denunciato per estorsione: il 22enne quindi, secondo quanto si apprende dai carabinieri, era stato già arrestato in passato per estorsione e poi scarcerato all'inizio del 2019.

Ferrara, uccide la nonna a pugni: l'omicidio in auto

L'omicidio intorno alle 21.10 di ieri sera. Una donna in auto ha notato il ragazzo picchiare violentemente l'anziana e ha avvertito subito un parente che abitava nei pressi, carabiniere fuori servizio. Quando il militare, che ne frattempo aveva allertato i colleghi, è arrivato sul

posto la violenta lite era ancora in corso e la macchina era in movimento perché si trovava su una strada in pendenza. Il militare è riuscito comunque ad entrare dal lato passeggero e a bloccare il ragazzo, un 22enne, che stava ancora picchiando la nonna, una donna di 71 anni. Per l'anziana, soccorsa dal 118 che ha tentato di rianimarla, non c'è stato nulla da fare.