Uccide il papà in bagno, poi tenta il suicidio: la colf ha dato l'allarme

Dramma familiare a Veronetta, quartiere di Verona: un 49enne ha ucciso l'anziano padre, malato, e poi ha tentato il suicidio. L'uomo si sarebbe avventato armato di coltello sul genitore 80enne, in bagno, sotto gli occhi della colf che in quel momento si trovava nell'appartamento, e poi ha tentato di togliersi la vita con la stessa arma.

Uccide il papà, poi tenta il suicidio: dramma a Verona

La donna ha subito dato l'allarme ai vicini, allertando poi i soccorsi e le forze dell'ordine. Per l'anziano, originario di Bolzano, non c'è stato nulla da fare: colpito con un coltello alla schiena, è morto subito dopo il trasporto in ospedale. Il figlio 49enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale di Borgo Trento, dove ora si trova piantonato dagli agenti della polizia.

Sul posto è intervenuta la polizia di Stato con gli agenti della Mobile e della Scientifica per i rilievi, mentre la strada (via San Nazaro) è stata momentaneamente chiusa al traffico. Il movente del delitto al momento è ignoto. La moglie della vittima e madre dell'uomo indagato per omicidio era deceduta da pochi mesi e questo potrebbe aver creato una situazione difficile in famiglia.

