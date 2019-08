Lite per il parcheggio finisce nel sangue: due morti

Ferragosto di sangue in Sicilia. A Ucria, nel Messinese, due persone sono state uccise a colpi di fucile dopo una lite per un parcheggio giovedì sera intorno alle ore 21. Le vittime sono zio e nipote, Antonino Contiguglia, 60 anni e Fabrizio Contiguglia, 30 anni. Un terzo parente, Salvatore Contiguglia, è stato trasportato in ospedale a Patti ma non sarebbe in pericolo di vita.

Omicidio Ucria: uccisi Antonino e Fabrizio Contiguglia

L'uomo che ha sparato è stato subito individuato: era fuggito e si era barricato in casa. Sul post sono accorsi i carabinieri di Patti, che hanno dovuto chiedere rinforzi ad altri colleghi di altri centri perché l'omicida non aveva intenzione di arrendersi. Al termine di una lunghissima serata, ormai braccato dalle forze dell'ordine, è stato fermato dalla compagnia di Patti al comando del capitano Marcello Pezzi.

Fermato dopo ore l'omicida: si era barricato in casa

Gli esatti contorni e la dinamica dell'omicidio devono ancora essere chiariti. A quel che si apprende la lite per il parcheggio sarebbe avvenuta molte ore prima del tragico fatto di sangue. Minuti drammatici in paese dopo la sparatoria, quando subito dopo i colpi di fucile abitanti e parenti sono scesi in strada: è scoppiata anche una lite fra due gruppi di persone "vicine" alle vittime e al presunto assassino.

Sindaco Ucria: "La nostra comunità è sconvolta"

"La nostra comunità è sconvolta". Lo ha detto Vincenzo Crisà, sindaco di Ucria, piccolo comune del messinese dove ieri sono state uccise due persone, zio e nipote, per una banale lite sul parcheggio. Ucria è un piccolo centro di un migliaio di residenti nel cuore dei Nebrodi.