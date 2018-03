Assaggiano la torta alla marijuana preparata dal figlio: genitori intossicati

Buona quella torta. Buonissima. Ma la serata è finita male per una coppia friulana che aveva trovato nella cucina di casa una torta al cioccolato preparata dal figlio.

Madre e padre ne hanno assaggiato una fetta. Non sapevano che il dolce aveva tra gli ingredienti anche della marijuana. I due sono rimasti intossicati, e il figlio ora è indagato per detenzione di sostanza stupefacente.

Sono stati i genitori stessi, dopo aver capito che qualcosa non andava, a chiamare 118. Il ragazzo, di 20 anni, ha ammesso di aver aggiunto della marijuana ai normali ingredienti.

I genitori sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti ma non sono gravi. I Carabinieri della Compagnia di Udine hanno sequestrato il resto del dolce per analizzarlo e per capire i quantitativi di marijuana utilizzati.

La notizia su UdineToday