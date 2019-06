Cade in mare dal traghetto per la Sardegna: passeggero disperso

Non è ancora chiara la dinamica di quanto successo. Unica certezza: un uomo è caduto in mare nel corso della notte dal traghetto Moby Dada partito da Civitavecchia alla volta di Cagliari. L'incidente è accaduto intorno alla mezzanotte e mezza e immediatamente l'allarme è stato trasmesso alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia, competente per quel tratto di mare del Tirreno, a metà percorso circa tra le coste del Lazio e quelle della Sardegna, all'altezza di Arbatax, costa orientale dell'isola.

Cade da traghetto Moby da Civitavecchia a Cagliari

A quel punto la Capitaneria di Civitavecchia ha assunto il comando delle operazioni e ha inviato sul posto la motovedetta d'altura Cp 284 e un aereo della base di Pescara, mentre il traghetto ha effettuato numerosi passaggi di ricerca sul punto in cui sarebbe caduto l'uomo. Sul posto sono state dirottate anche altre unità navali che hanno partecipato, insieme alla Moby e alla Guardia Costiera, alle ricerche.

Senza esito le ricerche del passeggero disperso in mare

L'uomo non è stato avvistato, le ricerche purtroppo sono state senza esito. Così oggi di prima mattina è stata fatta riprendere la normale navigazione del traghetto verso Cagliari ed è stato diramato dalla stessa Capitaneria laziale un avviso ai naviganti che indica la presenza in mare di un uomo. La nave arriverà al porto di Cagliari in un orario stimato intorno alle 14,50. Quando il traghetto attraccherà le autorità marittime del capoluogo sardo e la Polizia marittima sentiranno i testimoni, in modo da poter fare piena chiarezza sul drammatico episodio.