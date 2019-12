Si veste da Papa e aggredisce i poliziotti

Scena paradossale ieri mattina a Roma, dove un uomo di 69 anni - cittadino statunitense - si è presentato ad uno dei varchi di via della Conciliazione, presidiati dagli agenti della Polizia di Stato a tutela della Santa Sede, con il "classico" abito bianco da Pontefice, una papalina sulla testa e una catena al collo con tanto di crocifisso.

Roma, uomo vestito da Papa aggredisce poliziotti

Un look "stravagante" che non poteva non destare curiosità, soprattutto in un luogo simbolo come gli accessi alla basilica di San Pietro. Alla domanda dei poliziotti su chi fosse, l'uomo, sostenendo di essere il Papa, ha rifiutato di mostrare loro un documento ed ha iniziato ad aggredirli.

Il 69enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale dagli agenti del commissariato Borgo e della sezione operativa dell'Ufficio di Gabinetto della Questura di Roma.