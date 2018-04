In vacanza alle Hawaii mentre è in permesso con la 104: dirigente ai domiciliari

L'accusa è quella di truffa aggravata e peculato, lei si difende parlando di "errori formali": Luisa Zappini, ex dirigente della Centrale operativa di emergenza della provincia di Trento è agli arresti domiciliari.

Secondo le carte in possesso dell'accusa la donna risultava in permesso per la cura di un familiare, ma era in vacanza a New York, Honolulu, Parigi, alle Maldive. Alla donna viene addebitato anche l'uso improprio dell'auto di servizio.

Luisa Zappini arrestata, l'ex dirigente Cue ai domiciliari

La misura di custodia cautelare è stata eseguita mercoledì 4 aprile dalla Squadra Mobile di Trento in seguito all'inchiesta della Procura, che si era mossa a sua volta dopo un'interrogazione del consigliere provinciale del Movimento 5 Stelle Filippo Degasperi.

Secondo i documenti in presentati dal consigliere Zappini avrebbe usufruito di permessi per accudire un familiare risultando in un caso in vacanza alle Maldive ed in un altro a Parigi. I due casi riguardano in tutto 7 giornate lavorative nel 2015.

Come riporta Trento Today sembra però che l'indagine abbia portato alla luce altri permessi utilizzati irregolarmente, per un totale di 27 giorni tra il 2013 ed il 2018, ed anche dubbi sull'utilizzo dell'auto aziendale.

Il valore presunto della truffa è stato calcolato in 10mila euro

Il legale della donna, Nicola Stolfi, parla di "errori formali".