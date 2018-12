Ragazza di 18 anni si dà fuoco in piazza come il padre cinque anni fa

A Vado Ligure (Savona) una ragazza di 18 anni martedì mattina si è data fuoco nello stesso piazzale nel quale alcuni anni fa si era ucciso, nello stesso il modo, il padre. E' stata trasportata d'urgenza in ospedale ed è in gravissime condizioni: ha riportato ustioni sul 50 per cento del corpo.

Il dramma alle 6 di questa mattina in piazzale San Lorenzo. Un uomo ha assistito alla scena e ha soccorso immediatamente la ragazza, che era stata avvolta alla fiamme nel giro di pochi secondi. L'ambulanza è giunta sul posto nel giro di pochi minuti: la giovane è stata poi trasportata in codice rosso al Santa Corona, e poi trasferita al San Martino di Genova. I carabinieri indagano per chiarire i motivi del tragico gesto della giovane donna.